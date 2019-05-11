В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он призвал не приписывать Сталину Победу в Великой Отечественной войне, которую, по мнению Илариона, одержал народ СССР. Также он указал на ведущиеся в обществе споры о действиях Сталина, направленных на ослабление советской армии в 1930-е годы.

Кроме того, митрополит возложил на Сталина ответственность за репрессии 1920-1930-х годов.

Ранее установку памятника Сталину в Новосибирске прокомментировали в Кремле.