В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Он призвал не приписывать Сталину Победу в Великой Отечественной войне, которую, по мнению Илариона, одержал народ СССР. Также он указал на ведущиеся в обществе споры о действиях Сталина, направленных на ослабление советской армии в 1930-е годы.
Кроме того, митрополит возложил на Сталина ответственность за репрессии 1920-1930-х годов.
Ранее установку памятника Сталину в Новосибирске прокомментировали в Кремле.