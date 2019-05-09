WSJ рассказал о секретной ракете США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/903/11659903/Depositphotos_28852205_xl-2015-pic905-895x505-62433.jpg">

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечается, оружие является специальной модификацией ракеты «Хеллфайр».

Ракета может наносить удары без взрыва, что позволяет снизить число жертв среди гражданского населения.

Газета отмечает, что и Пентагон, и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовали это оружие, тщательно скрывая его существование.

Ранее сообщалось, что США испытают прототипы гиперзвуковых боевых аппаратов.