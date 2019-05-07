Bloomberg: Ким Чен Ын испытал оружие, способное поразить Южную Корею

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Запущенное в выходные оружие КНДР, которой достигло стратосферы, пролетело на расстоянии, достаточном для удара по южнокорейской территории, считают эксперты в Республике Корея. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В объединенном комитете начальников военных штабов Южной Кореи не указывают, какие именно виды оружия запустила Северная Корея. Эксперты полагают, что КНДР запустила минимум одну баллистическую ракету, а сами испытания указывают на то, что Пхеньян лучше подготовился к возможному удару по югу.

Официально ни США, ни Республика Корея не подтвердили, что КНДР запустила баллистическую ракету, что было бы нарушением международных соглашений и осложнило бы текущие отношения с Пхеньяном, подчеркивает Bloomberg.

В субботу, 4 мая были запущены несколько снарядом малой дальности. Они преодолели расстояние приблизительно в 70-240 км. Это означает, что Пхеньян может ударить по территории, начиная от Сеула, где проживает около половины страны, до Тэджона.

Агентство «Ренхап» ранее сообщало, что в КНДР 4 мая запустили пусковые установки ракет. Позже сообщалось, что испытаниями в военной части руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.