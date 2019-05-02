Минобороны назвало «фальшивкой» сообщения о гибели российских солдат в Сирии

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В последнее время в Сирии не погибали российские военнослужащие, передает РИА «Новости» заявление Министерства обороны России.

В агентстве напомнили, что ранее ряд СМИ сообщил о гибели четырех военных армии России на северо-западе провинции Хама в результате обстрела со стороны боевиков.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что в последнее время российские солдаты в Сирии не погибали.

«Все представители Вооруженных сил России, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — отмечается в заявлении.

В Минобороны добавили, что новости о гибели военных являются «очередной фальшивкой», которую якобы распространили боевики и террористы в соцсетях.

Ранее были раскрыты детали гибели трех российских военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.