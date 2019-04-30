Глава национальной ассамблеи Венесуэлы рассказал о попытке захвата авиабазы

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента Николаса Мадуро собраться у президентского дворца после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что к нему присоединились военные для свержения Мадуро, сообщает Reuters.

Гуайдо, выступая около базы ВВС в Каракасе в окружении группы людей в военной форме, заявил, что «последний этап», на котором заканчивается президентство Мадуро, уже начался.

Кабелло сказал, что оппозиция не смогла захватить авиабазу, которая, по его словам, остается «абсолютно под контролем» правительства.

30 апреля министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в настоящий момент в Венесуэле происходит попытка государственного переворота.