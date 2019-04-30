Эрдоган предрек «провал» программе F-35 в случае исключения из нее Турции

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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в случае исключения Турции из программы создания и покупки истребителей F-35 она «обречена на полный провал». Об этом сообщается в твиттере агентства Anadolu.

Reuters уточняет, что данное заявление Эрдоган сделал во время посещения выставки оборонной промышленности.

Президент также заявил, что намерение США исключить Турцию из программы по F-35 является необдуманным.

Ранее стало известно, как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35.