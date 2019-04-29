«Глаза и уши НАТО»: CBS рассказал о стране, которая поможет США в бою с Россией

Корреспондент американского телеканала CBS News Дэвид Мартин побывал в Норвегии и рассказал, как НАТО и США готовятся к потенциальной «российской агрессии».

Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе страны из Североатлантического альянса и критику в отношении партнеров из-за низких расходов на оборону, Вашингтон и НАТО наращивают частоту и масштабы совместных военных учений, отмечает корреспондент.

Норвегия находится на линии фронта с Россией и является «глазами и ушами» НАТО у северных границ, отмечает CBS. Так, норвежские истребители F-16 круглосуточно находятся в 15-минутной боевой готовности.

Задача норвежских истребителей — перехватить российские бомбардировщики, которые приближаются к побережью Норвегии. Обычно такие ситуации носят рутинный характер. Однако в последнее время норвежские солдаты заявляют о более агрессивных полетах и ложных атаках со стороны России, рассказал генерал-лейтенант Руне Якобсен, командующий объединенными силами Норвегии.

По словам норвежского генерала, это не похоже на дружественные действия по отношению к соседу.

Кроме того, корреспондент CBS пообщался с норвежскими моряками, которые отслеживают российские подлодки. По словам адмирала Джеймса Фогго, отслеживание российских подводных лодок — «это совершенно секретная, ежедневная игра в прятки».

За подлодками следят норвежские патрульные самолеты. Норвежский адмирал отметил, что послание России и любой другой стране, которая захочет бросить вызов альянсу, — «подумайте дважды».

Самую важную информацию о подлодках России собирает новейший норвежский шпионский корабль «Марьята». Он наблюдает за Северным флотом России почти 300 дней в году, постоянно находясь в море. Собранная информация ежедневно передается США и НАТО.

Тем не менее, в Норвегии признают, что с F-16 не могут противостоять российской системе ПВО.