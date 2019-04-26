«Накроет Европу»: в Калининград перебросили комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН». Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, эта система не имеет аналогов в мире. Она подавляет каналы связи и управления в радиусе 8 тыс. км. Первые машины уже переданы Балтийскому флоту.
Новейший комплекс способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.
Ранее сообщалось, что Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США.