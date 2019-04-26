«Накроет Европу»: в Калининград перебросили комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

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В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН». Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, эта система не имеет аналогов в мире. Она подавляет каналы связи и управления в радиусе 8 тыс. км. Первые машины уже переданы Балтийскому флоту.

Новейший комплекс способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.

Ранее сообщалось, что Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США.