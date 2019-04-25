Минобороны опровергло информацию об изменении формы ВДВ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких изменений формы одежды ВДВ не предполагается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах», — заявил он.

По его словам, появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов в Рязани стали следствием «нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ».

Конашенков подчеркнул, что все курсанты Рязанского ВДКУ имени Маргелова в плановом порядке занимаются учебной деятельностью.

Ранее глава комитета Думы по обороне Владимир Шаманов, ранее командовавший Воздушно-десантными войсками, опроверг сообщения об отмене погон десантников.