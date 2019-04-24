Шойгу обвинил США в срыве работы ОЗХО
Министр обороны России Сергей Шойгу на VIII Московской конференции по международной безопасности заявил, что действия США фактически привели к срыву работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Вашигтон пренебрежительно относится к международным институтам и договоренностям.
По словам Шойгу, в рамках ОЗХО создаются структуры для фальсификаций, «которые лягут в основу агрессивных решений против тех или иных государств».
Ранее сообщалось, что постоянный представитель России в ОЗХО рассказал о потворстве США химическому терроризму.