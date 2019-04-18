В Госдуме оценили позицию Зеленского по Донбассу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/11740231/RTS12Y6L-pic905-895x505-38729.jpg">

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев дал комментарий после того, как кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о своей позиции по Донбассу. Об этом сообщает RT.

По словам Катенева, относиться к таким заявлением серьезно не следует.

Реклама

«Просто на Украине идет предвыборная борьба и он пытается любыми методами получить дополнительные голоса избирателей», — сказал Катенев.

Он добавил, что в случае победы Зеленский может более трезво отнестись к ситуации.

Ранее Зеленский отказался амнистировать воюющих в ДНР и ЛНР.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.