Вучич исключил возможность вступления Сербии в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не собирается вступать в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, страна намерена строить нормальные отношения со всеми партнерами.

«Сегодня мы можем своим именем называть то, что было [в 1999 году]. Это — агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не «военная операция» как говорилось раньше», — отметил Вучич.

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Он также добавил, что Белград готов в случае чего защитить свою страну.

Ранее сообщалось, что Вучич объяснил россиянам, почему Сербия не признает Крым российским.