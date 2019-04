Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой

Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что контракт на $789 млн был заключен с техасской SLSCO Ltd., которая построит участок стены в районе города Санта-Тереза в штате Нью-Мексико. Второй контракт на $187 млн достался компании Barnard Construction Co. Inc., она будет возводить заграждения в районе города Юма в штате Аризона.

Ожидается, что строительные работы будут закончены осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделит президенту США Дональду Трампу миллиард долларов на стену с Мексикой.