В армии Хафтара назвали цель авиаударов в Триполи

<img src="">

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари заявил, что целью авиаударов по аэропорту Митига были военные самолеты, передает РИА «Новости».

«Наши авиаудары по аэропорту Митига не преследовали своей целью прекращению полетов гражданских судов, мы нанесли точечные удары по двум самолетам», — сказал аль-Мисмари.

Реклама

Кроме того, ТАСС сообщил, что администрация аэропорта Митига эвакуировала все гражданские самолеты после атаки истребителей армии Хафтара.

Ранее в армии рассказали, что битва за Триполи протекает согласно установленному плану.