США внесли КСИР в список террористических организаций

США признали элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» террористической организацией, передает Reuters.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, это решение поможет усилить давление на правительство Ирана.

Реклама

Он также добавил, что США впервые внесут иностранное правительство в лице КСИР в список террористов.

Ранее сообщалось, что в Иране могут внести некоторые вооруженные силы США в «список террористов».