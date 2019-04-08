Названа самая пьющая профессия в США

Американские военные пьют больше, чем представители других профессий в этой стране, передает РИА «Новости».

Об этом сообщается в результатах исследования сети лечебных центров Delphi Behavioral Health Group, проведенном на основании данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США с 2013 по 2017 год.

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В результате стало известно, что военнослужащие употребляют алкоголь в среднем 130 дней в году. Немного меньше — 112 дней — употребляют алкоголь шахтеры, а следом за ними идут строители, пьющие 106 дней в году.

Также сообщается, что за последние три года употребление алкоголя среди этих групп граждан выросло.

В марте были названы самые пьющие российские регионы.