Проправительственные силы Ливии объявили о начале действий против армии Хафтара

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Проправительственные силы Ливии объявили о контрнаступлении против национальной армии, находящейся под командованием маршала Халифа Хафтара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ВС заседающего в Триполи кабмина полковника Мухаммеда Кануно.

По словам полковника, в Ливии началась военная кампания против армии Хафтара.

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«Объявляем о начале военной кампании «Вулкан гнева» против вооруженных сил [Хафтара]», — заявил Кануно.

Ранее сообщалось, что ВВС армии Хафтара ударили по позициям проправительственных сил в Ливии.

Также до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает политические силы в Ливии. По мнению министра, две конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться друг с другом.