НАТО усилит разведку и число учений в Черном море
Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО решили расширить разведывательные операции в Черном море, а также увеличить количество учений с Украиной и Грузией в регионе. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что НАТО будет наращивать свои усилия в Черном море.
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«Мы только что согласовали пакет мер по увеличению разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для региона Черного моря...», — отметил Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что это также коснется работы с партнерами альянса — Грузией и Украиной.
Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море.