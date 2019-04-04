НАТО усилит разведку и число учений в Черном море

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Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО решили расширить разведывательные операции в Черном море, а также увеличить количество учений с Украиной и Грузией в регионе. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что НАТО будет наращивать свои усилия в Черном море.

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«Мы только что согласовали пакет мер по увеличению разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для региона Черного моря...», — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что это также коснется работы с партнерами альянса — Грузией и Украиной.

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море.