ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА «Новости».

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.

На билборде, который появился на одной из станций метро, написана фраза «Ваше владение иностранным языками are vitally important to our national security». Дословно она переводится как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

При этом допущена ошибка в согласовании глагола «to be», он употреблен в множественном числе, вместо единственного.