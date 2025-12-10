РФС утвердил календарь Кубка России на 2026 год

Российский футбольный союз (РФС) официально утвердил календарь Кубка России на 2026 год, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Возобновление турнира запланировано на 3 марта. В этот день в рамках четвертьфинала (2-й этап) Пути регионов калининградская «Балтика» примет петербургский «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

График матчей Пути РПЛ:

ЦСКА — «Краснодар» — 4 марта в 20:45;

«Динамо» (Москва) — «Спартак» — 5 марта в 20:45.

Ответные полуфиналы Пути РПЛ состоятся в середине марта:

«Краснодар» — ЦСКА — 17 марта в 20:45;

«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 18 марта в 20:45.

В нижней сетке сыграют: «Ростов» с махачкалинским «Динамо» 4 марта в 18:30 по МСК. В это же время пройдет матч «Крыльев Советов» с «Оренбургом». «Арсенал» встретится с московским «Локомотив» 5 марта в 18:30 по МСК.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-футболист заявил, что чемпионство «Локомотива» ужесточит лимит на легионеров.