Подлинную картину Пикассо, стоимостью в €1 млн, можно будет приобрести за €100

В Париже картину Пикассо разыграют в лотерею по цене билета в €100

Подлинную картину испанского художника Пабло Пикассо «Голова женщины» (Tête de Femme) продадут всего за €100 евро. Об этом сообщил немецкий журнал Bild.

14 апреля 2026 года на престижном аукционном доме Christie's в Париже будет разыграна картина художника, стоимость которой оценивается более чем в €1 млн.

Для участия в розыгрыше достаточно приобрести билет за €100. Всего планируется продать 120 тыс. билетов.

На картине изображена бывшая возлюбленная Пикассо, Дора Маар. Художник познакомился с ней в 1936 году. Она стала его музой и спутницей жизни на несколько лет.

Он написал ее портрет в 1941 году, используя технику гуаши. Два года спустя они расстались.

Лотерея проводится при поддержке семьи и фонда Пикассо. Вырученные средства пойдут в фонд исследований болезни Альцгеймера. Организаторы уже разыгрывали в лотерее произведения испанского художника в благотворительных целях в 2013 и 2020 годах. В 2013 году счастливой победительницей стала 25-летняя женщина из американского штата Пенсильвания. В 2020 году бухгалтер из Италии выиграла картину Пикассо «Натюрморт».

Ранее стало известно, кто купил золотой унитаз «Америка» за 12 млн долларов.