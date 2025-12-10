В Крыму допустили визит Трампа на полуостров

Не исключено, что в будущем президент США Дональд Трамп может посетить Крым. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Не исключаю, что со временем Дональд Трамп посетит Крым, чтобы все увидеть своими глазами», — отметил он.

По словам Цекова, Трамп решительный человек, который может приехать в регион.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным заявлял о желании вернуть Крым, а также признал, что сейчас у Киева нет сил для реализации этой цели.

Также он сообщил, что Украина готова провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность.

Недавно Трамп во время интервью Politico восхитился Крымским полуостровом, назвав его «сердцем» и «очень красивым».

При этом американский лидер ошибся, говоря о том, что Крым с четырех сторон окружен океаном. Полуостров не омывается океаном, он окружен Черным и Азовским морями.

Ранее Трампа пригласили в Крым.