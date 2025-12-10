Юрист рассказал, зачем использовать полиграф перед сделкой с недвижимостью

Полиграф при сделках с недвижимостью помогает снизить риск умышленного сокрытия информации, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Он отметил, что прибор используется только по добровольному согласию.

«Полиграф иногда рассматривают как дополнительный инструмент перед сделкой с недвижимостью. Но в юридической практике прибор используется только по добровольному согласию, а в судебных процессах результаты воспринимают осторожно. В уголовных делах такие материалы обычно не считают доказательством, а в гражданских спорах они остаются лишь мнением специалиста, которое не способно заменить документы и официальные сведения из реестров. Поэтому ожидать, что полиграф сам по себе защитит от недобросовестных действий контрагента, было бы иллюзией», — пояснил Русяев.

Перед обследованием на полиграфе юрист рекомендовал оформить письменное согласие, поскольку речь идет о персональных данных, а также заранее уточнить, кому будут переданы результаты.

«Иногда полиграф предлагают перед покупкой, когда стороны хотят снизить риск умышленного сокрытия информации. Чаще всего это касается истории объекта, наличия лиц с потенциальными правами, скрытых долгов, споров между наследниками или намерения продавца быстро перепродать объект после получения денег. При формулировании вопросов полезно опираться на факты, которые затем можно подтвердить документально: действительно ли у лица есть права распоряжаться квартирой, уведомлены ли все сособственники, нет ли неоформленных долгов, не ведутся ли переговоры о продаже другим покупателям. Однако даже идеально составленные вопросы не заменяют обязательную проверку по ЕГРН, анализ оснований собственности, изучение истории перехода прав, запрос информации об обременениях и возможных судебных процессах», — констатировал Русяев.

