На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, зачем использовать полиграф перед сделкой с недвижимостью

Юрист Русяев: полиграф может снизить риски при покупке недвижимости
close
РИА Новости

Полиграф при сделках с недвижимостью помогает снизить риск умышленного сокрытия информации, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Он отметил, что прибор используется только по добровольному согласию.

«Полиграф иногда рассматривают как дополнительный инструмент перед сделкой с недвижимостью. Но в юридической практике прибор используется только по добровольному согласию, а в судебных процессах результаты воспринимают осторожно. В уголовных делах такие материалы обычно не считают доказательством, а в гражданских спорах они остаются лишь мнением специалиста, которое не способно заменить документы и официальные сведения из реестров. Поэтому ожидать, что полиграф сам по себе защитит от недобросовестных действий контрагента, было бы иллюзией», — пояснил Русяев.

Перед обследованием на полиграфе юрист рекомендовал оформить письменное согласие, поскольку речь идет о персональных данных, а также заранее уточнить, кому будут переданы результаты.

«Иногда полиграф предлагают перед покупкой, когда стороны хотят снизить риск умышленного сокрытия информации. Чаще всего это касается истории объекта, наличия лиц с потенциальными правами, скрытых долгов, споров между наследниками или намерения продавца быстро перепродать объект после получения денег. При формулировании вопросов полезно опираться на факты, которые затем можно подтвердить документально: действительно ли у лица есть права распоряжаться квартирой, уведомлены ли все сособственники, нет ли неоформленных долгов, не ведутся ли переговоры о продаже другим покупателям. Однако даже идеально составленные вопросы не заменяют обязательную проверку по ЕГРН, анализ оснований собственности, изучение истории перехода прав, запрос информации об обременениях и возможных судебных процессах», — констатировал Русяев.

Ранее в России предложили ввести омбудсмена по недвижимости после скандала с Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами