Украинский политик заявил, что у Трампа есть компромат на Зеленского

Экс-депутат Рады Царев: у Трампа есть компромат на Зеленского и его жену

У президента США Дональда Трампа может быть компромат на украинского лидера Владимира Зеленского и его жену Елену, однако пока его не публикуют. Такое мнение изданию aif.ru высказал бывший депутат Рады Олег Царев.

«Вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского, в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – «Газета.Ru»). Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена. И все его окружение», — подчеркнул он.

По словам Царева, возможно, между Киева и Вашингтоном имели место «некие договоренности» о том, что во время мирных переговоров США не будут давать отмашку антикоррупционным органам Украины публиковать компрометирующие Зеленского материалы.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко».