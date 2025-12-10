В Оренбургской области загорелся бензовоз

В Орске Оренбургской области произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожар охватил кабину транспортного средства, цистерна при этом была пустой. Пострадал мужчина 1962 года рождения, который пытался тушить огонь самостоятельно», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица и рук. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

