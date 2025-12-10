На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Оренбургской области загорелся бензовоз

В Орске загорелся бензовоз, пострадал мужчина
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Орске Оренбургской области произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожар охватил кабину транспортного средства, цистерна при этом была пустой. Пострадал мужчина 1962 года рождения, который пытался тушить огонь самостоятельно», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица и рук. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Недавно в интернете появилось видео горящего торгового центра «Баянгол» в Улан-Удэ. На нем видно, что огонь охватил все пять этажей и продолжает распространяться по фасаду. Источники сообщают, что в результате произошедшего пострадали пять человек.

До этого сотрудники экстренных служб локализовали пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, после чего перекинулся на кровлю. Из здания эвакуировали более 600 студентов.

Ранее разрушительное землетрясение в Японии привело к пожарам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами