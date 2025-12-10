На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме добиваются приемлемых условий мира как для России, так и для Украины

WSJ: США стремятся к сделке по Украине, которая учтет интересы всех сторон
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

США стремятся найти приемлемое решение конфликта на Украине для всех сторон. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

«Высокопоставленные представители администрации Трампа настаивают, что не подталкивают Украину к сделке, которая ей не нравится. По их словам, цель — соглашение, приемлемое для обеих сторон, которое гарантирует суверенитет Украины и защищает его в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WSJ, переговоры по Украине проходят на фоне «резкого падения доверия» между лидерами Европы и Вашингтоном. В новой стратегии национальной безопасности США говорится, что европейские лидеры «испытывают нереалистичные ожидания» относительно того, как может закончиться конфликт на Украине.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами