Житель Мичигана мужчина заразился бешенством от донорской почки, пишет Daily Mail.

Мужчина получил пересадку левой почки от донора из Айдахо в декабре 2024 года. Спустя около пяти недель после операции у него появились дрожь, слабость в конечностях, спутанность сознания и недержание мочи. Через неделю состояние осложнилось: повысилась температура, возникли трудности с глотанием, шаткость походки и гидрофобия — один из характерных признаков бешенства.

Пациента экстренно госпитализировали. Последующее вскрытие подтвердило, что у мужчина был болен бешенством. Семья мужчины сообщила, что он не имел контактов с животными, что заставило экспертов заподозрить источник инфекции в донорском органе.

Анкета оценки риска донора (DRAI) уже содержала упоминание о том, что донора ранее поцарапал скунс. Его родные позже рассказали, что на мужчину сельском участке действительно произошло «столкновение», в ходе которого скунс потерял сознание, а сам фермер получил кровоточащую царапину. Он был уверен, что укуса не было.

Через пять недель после инцидента у донора развились тяжелые неврологические симптомы: спутанность сознания, трудности с глотанием и ходьбой, галлюцинации и ригидность мышц шеи. Спустя два дня его нашли без сознания, реанимировали, но он уже не приходил в себя. Через пять дней мужчину отключили от аппарата ИВЛ.

