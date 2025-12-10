На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нового командира ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки сняли на видео

Появилось видео с новым главой ЧВК «Вагнер», который лишился руки и ног на СВО
Кадр из видео/Михаил Скуратов/Telegram-канал «ТАСС»

В сети появилось видео с новым командиром частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрием Подольским с позывным «Салем», который лишился руки и ног во время выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале ТАСС.

На опубликованном ролике можно увидеть, как «Салем» тренируется, используя протезы. Он стреляет из автомата и пистолета, подтягивается и отрабатывает удары по боксерской груше. Особое внимание привлекает техническое оборудование командира: на его автомате установлен специальный переходник, который жестко крепится к протезу руки и превращает оружие в продолжение тела. Это позволяет военному самостоятельно менять магазины и вести точный огонь.

«Если ты физически не подготовлен, ты не будешь метко стрелять, ты просто физически не выполнишь задачу», — заявил он.

Военный рассказал на видео, что после полученных на Украине тяжелых ранений он восстанавливался восемь месяцев. По его словам, реабилитация могла пройти быстрее, если бы не рана горла, из-за которой ему пришлось перенести четыре дополнительные операции. Он признался, что сейчас тренируется шесть дней в неделю и ставит перед собой амбициозные цели — несмотря на протез, начать подтягиваться до 20 раз.

До этого новый командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский стал советником по безопасности президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

Ранее стало известно о вкладе ЧВК «Вагнер» в разоружение боевиков в Африке.

