В Кремле ответили на предложение Зеленского по «энергетическому перемирию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского об «энергетическом перемирии».

Официальный представитель Кремля указал, что Россия ставит в приоритет не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.

«Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — подчернул Песков.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию в случае, если Россия тоже готова.

По мнению военного блогера Юрия Подоляки, Зеленский решил дать согласие на энергетическое перемирие на фоне тяжелой ситуации из-за «практически свершившегося» блэкаута в Киеве. Он напомнил, что Москва «на фоне ударов по нашей нефтепереработке и некоторым подстанциям» была готова заключить соответствующее перемирие, однако Зеленский «в наркотическом угаре» рассчитывал поставить Россию «на колени» и отклонил предложение. Теперь же, как указал блогер, украинский лидер «передумал».

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.