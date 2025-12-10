На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Розенбаум получил почетный знак в парламенте Петербурга

Музыкант Розенбаум получил почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Музыкант Александр Розенбаум получил почетный знак в парламенте Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Розенбаум удостоился награды «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Артист отметил, что, несмотря на множество титулов и трофеев, этот почетный знак стал для него одним из самых ценных.

«Есть разные награды – государственные, почетные, более-менее, но эта (награда) для ленинградского человека, для петербуржского человека, конечно, святая. Низкий поклон всем, кто делает великим этот город. Нет в мире города лучше, чем Санкт-Петербург для тех, кто провел здесь всю свою жизнь», — поделился артист.

В апреле Розенбаум опроверг, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

Ранее сообщалось, что Розенбаума вывел из себя вопрос о «гнездышке» с насекомыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами