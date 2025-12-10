Розенбаум получил почетный знак в парламенте Петербурга

Музыкант Александр Розенбаум получил почетный знак в парламенте Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Розенбаум удостоился награды «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Артист отметил, что, несмотря на множество титулов и трофеев, этот почетный знак стал для него одним из самых ценных.

«Есть разные награды – государственные, почетные, более-менее, но эта (награда) для ленинградского человека, для петербуржского человека, конечно, святая. Низкий поклон всем, кто делает великим этот город. Нет в мире города лучше, чем Санкт-Петербург для тех, кто провел здесь всю свою жизнь», — поделился артист.

В апреле Розенбаум опроверг, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

Ранее сообщалось, что Розенбаума вывел из себя вопрос о «гнездышке» с насекомыми.