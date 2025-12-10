Россия выбыла из топ-10 мировых автомобильных рынков

Российский авторынок в ноябре 2025 года выпал из топ-10 в мировом рейтинге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре на российском авторынке было реализовано 127,9 тысяч легковых автомобилей. С этим результатом Россия опустилась на 12 место среди всех стран мира», — сообщил Целиков.

Лидером на миррой арене стал Китай, где в ноябре было продано 2,23 млн легковых автомобилей. Далее следуют США (1,26 млн ед.), Индия (417,5 тыс. ед.) Япония (369,7 тыс. ед), Германия (250,7 тыс. ед.), Бразилия 182,1 тыс. ед), Великобритания (151,2 тыс. ед.), Мексика (148,4 тыс. ед.), Южная Корея (145,9 тыс ед.), Канада (142 тыс. ед), Франция 133 тыс. ед и Россия (127,9 тыс. ед.).

До этого автомобильный портал «Дром» сообщил, что в России на 9% упали продажи автомобилей с пробегом.

«После роста продаж подержанных машин в сентябре и октябре, который наблюдался на фоне новостей об изменении расчета утильсбора и снижения ключевой ставки, в ноябре мы увидели падение. Спрос на автомобили с пробегом упал на 9% за месяц», - сообщили в пресс-службе.

Аналитики связывают падение продаж со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утильсборасбора.

