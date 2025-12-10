На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского юриста оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

В Екатеринбурге оштрафовали юриста на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал юриста Веру Мангилеву на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Отмечается, что в феврале 2025 года женщина опубликовала в своем Telegram-канале пост с содержанием признаков дискредитации использования ВС РФ. Сообщение к моменту выявления нарушения успело набрать 179 просмотров и 17 реакций.

Суд пришел к выводу, что действия Мангилевой были направлены на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.

Россиянку признали виновной и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Мангилева подала жалобу на решение первой инстанции в Свердловский областной суд и просила об отмене постановления, приводя доводы о его незаконности. Суд не нашел оснований к отмене штрафа.

Ранее в Москве повторно осудили бывшего полицейского по делу о фейках о российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами