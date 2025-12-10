Российского юриста оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

В Екатеринбурге оштрафовали юриста на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал юриста Веру Мангилеву на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Отмечается, что в феврале 2025 года женщина опубликовала в своем Telegram-канале пост с содержанием признаков дискредитации использования ВС РФ. Сообщение к моменту выявления нарушения успело набрать 179 просмотров и 17 реакций.

Суд пришел к выводу, что действия Мангилевой были направлены на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.

Россиянку признали виновной и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Мангилева подала жалобу на решение первой инстанции в Свердловский областной суд и просила об отмене постановления, приводя доводы о его незаконности. Суд не нашел оснований к отмене штрафа.

