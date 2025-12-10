На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

McDonald's зарегистрировал в России бренд своего «университета»

McDonald's зарегистрировал в Роспатенте бренд Hamburger University
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американская корпорация McDonald's зарегистрировала бренд своего «университета» в Роспатенте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на имеющуюся у журналистов документацию.

Согласно имеющимся материалам, McDonald's зарегистрировала в России товарный знак Hamburger University по классу МКТУ №41, который позволяет оказывать образовательные услуги и выпускать учебную литературу.

Корпоративный «университет» McDonald's был открыт в Москве в 2019 году и стал первым подобным образовательным центром компании в Восточной Европе. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине его деятельность была приостановлена. Выпускники получали дипломы, признаваемые в сети McDonald's по всему миру.

2 декабря McDonald's зарегистрировала в Роспатенте свой слоган — I'm lovin' it. Компания ушла из России в 2022 году. В июне того же года ООО «Макдоналдс» сменило название на ООО «Система Пбо», под которым работают рестораны быстрого обслуживания «Вкусно — и точка».

Ранее Трамп счел McDonald's одной из самых выдающихся компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами