McDonald's зарегистрировал в России бренд своего «университета»

Американская корпорация McDonald's зарегистрировала бренд своего «университета» в Роспатенте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на имеющуюся у журналистов документацию.

Согласно имеющимся материалам, McDonald's зарегистрировала в России товарный знак Hamburger University по классу МКТУ №41, который позволяет оказывать образовательные услуги и выпускать учебную литературу.

Корпоративный «университет» McDonald's был открыт в Москве в 2019 году и стал первым подобным образовательным центром компании в Восточной Европе. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине его деятельность была приостановлена. Выпускники получали дипломы, признаваемые в сети McDonald's по всему миру.

2 декабря McDonald's зарегистрировала в Роспатенте свой слоган — I'm lovin' it. Компания ушла из России в 2022 году. В июне того же года ООО «Макдоналдс» сменило название на ООО «Система Пбо», под которым работают рестораны быстрого обслуживания «Вкусно — и точка».

Ранее Трамп счел McDonald's одной из самых выдающихся компаний.