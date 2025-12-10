На Украине освободили из СИЗО задержанного в июле сотрудника НАБУ

Суд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, задержанного летом сотрудниками Службы безопасности (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По версии СБУ, мужчина, будучи сотрудником закрытого подразделения «Д-2», передавал данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Отмечается, что неделей ранее под личное обязательство был освобожден также детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный одновременно с Гусаровым. Вскоре после этого народный депутат Федор Христенко согласился пойти на сделку со следствием.

Несколько сотрудников НАБУ были арестованы по подозрению в государственной измене и связи с Россией 22 июля. Трое из них были избиты при задержании.

8 августа Глава НАБУ Семен Кривонос обратился к СБУ с требованием предоставить его ведомству доказательства вины его сотрудников, а также потребовал, чтобы суд в отношении детективов был открытым. В ответном заявлении СБУ говорилось, что полные материалы дела будут предоставлены только суду, а все, что должно было быть предоставлено общественности, уже обнародовано.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.