На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине освободили из СИЗО задержанного в июле сотрудника НАБУ

Страна.ua: суд освободил из СИЗО сотрудника НАБУ Гусарова
true
true
true
close
NABU/YouTube

Суд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, задержанного летом сотрудниками Службы безопасности (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По версии СБУ, мужчина, будучи сотрудником закрытого подразделения «Д-2», передавал данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Отмечается, что неделей ранее под личное обязательство был освобожден также детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный одновременно с Гусаровым. Вскоре после этого народный депутат Федор Христенко согласился пойти на сделку со следствием.

Несколько сотрудников НАБУ были арестованы по подозрению в государственной измене и связи с Россией 22 июля. Трое из них были избиты при задержании.

8 августа Глава НАБУ Семен Кривонос обратился к СБУ с требованием предоставить его ведомству доказательства вины его сотрудников, а также потребовал, чтобы суд в отношении детективов был открытым. В ответном заявлении СБУ говорилось, что полные материалы дела будут предоставлены только суду, а все, что должно было быть предоставлено общественности, уже обнародовано.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами