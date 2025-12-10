На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе вандал повредил декоративную лошадь у ресторана

112: в Твери мужчина разломал новогоднюю декоративную лошадь у ресторана
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

В Твери неизвестный разломал новогоднюю декоративную лошадь, установленную возле ресторана «Бонневиль». Об этом пишет Telegram-канал «112».

В публикации говорится, что урон был нанесен несколькими днями ранее, когда мужчина забрался на скульптуру ради фотографии. В результате искусственная кобыла красного цвета проломилась посередине.

Отмечается, что это не первый раз, когда на имущество заведение покушаются прохожие: в 2024 году у ресторана была украдена новогодняя елка

В руководстве предприятия общественного питания осудили действия вандала, который оперативно покинул место событий и даже не извинился за свой поступок. По информации канала, сотрудники ресторана намерены восстановить лошадь.

В августе 2025 года в пресс-службе администрации Волжского Волгоградской области заявили, что ищут мужчину, который неоднократно испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Власти обнародовали видеозапись, на которой видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем совершает акт вандализма и уходит.

Ранее амурский школьник сел на лицо памятника солдату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами