В российском городе вандал повредил декоративную лошадь у ресторана

В Твери неизвестный разломал новогоднюю декоративную лошадь, установленную возле ресторана «Бонневиль». Об этом пишет Telegram-канал «112».

В публикации говорится, что урон был нанесен несколькими днями ранее, когда мужчина забрался на скульптуру ради фотографии. В результате искусственная кобыла красного цвета проломилась посередине.

Отмечается, что это не первый раз, когда на имущество заведение покушаются прохожие: в 2024 году у ресторана была украдена новогодняя елка

В руководстве предприятия общественного питания осудили действия вандала, который оперативно покинул место событий и даже не извинился за свой поступок. По информации канала, сотрудники ресторана намерены восстановить лошадь.

В августе 2025 года в пресс-службе администрации Волжского Волгоградской области заявили, что ищут мужчину, который неоднократно испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Власти обнародовали видеозапись, на которой видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем совершает акт вандализма и уходит.

Ранее амурский школьник сел на лицо памятника солдату.