Мужчина домогался школьницы в Краснодаре и пытался затащить ее в машину

В Краснодаре мужчина домогался школьницы и пытался затащить ее в машину

В Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, инцидент произошел на улице Летчика Позднякова. По словам матери школьницы, до ее дочери на улице домогался неизвестный мужчина, который также пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Отмечается, что заявление по факту произошедшего в полицию не поступало. По результатам доследственной проверки стражи порядка примут процессуальное решение.

