CNN напомнил про «ядерный чемоданчик» Трампа

Американский президент Дональд Трамп в октябре 2017 года заявлял о возможности применения «ядерного чемоданчика» против лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Случай произошел во время визита Трампа в Пуэрто-Рико в связи обрушившимся на регион ураганом «Мария».

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CNN отмечает, что Трамп указал на «ядерный чемоданчик» — портфель, который всегда в непосредственной близости от президента США и который можно использовать для санкционирования ядерной атаки против Северной Кореи.

«Вот что у меня есть для Кима [лидера КНДР Ким Чен Ына. — «Газета.Ru»]», — процитировали Трампа три источника.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло не подтвердил слова Трампа.

Как отмечает телеканал, эпизод с «ядерным чемоданчиком» произошел в тот момент, когда между Трампом и лидером КНДР разгорелась «словесная война». Тогда президент США в твиттере хвастался размерами своей «ядерной кнопки» и обещал обрушить на КНДР «огонь и ярость», говорится в материале.

По мнению некоторых чиновников, разговоры Трампа о КНДР во время визита в Пуэрто-Рико говорили о его малой заинтересованности в проблемах региона после урагана.

С тех пор Трамп и Ким Чен Ын успели провести два саммита по денуклеаризации и создать теплые двусторонние отношения, добавляет телеканал.