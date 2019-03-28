На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

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Оборонные предприятия Украины создали электромагнитное оружие, которое может применяться для поражения военных радиоэлектронных средств, сообщается на сайте компании «Спецтехноекспорт».

Отмечается, что для разработки данного оружия украинские оборонные предприятия заключили договор с компанией из Индии.

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Также на сайте рассказали, что новое электромагнитное оружие создает «мощное электромагнитное излучение», которое приводит к выходу из строя «радиоэлектронной аппаратуры».

Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины.