На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Оборонные предприятия Украины создали электромагнитное оружие, которое может применяться для поражения военных радиоэлектронных средств, сообщается на сайте компании «Спецтехноекспорт».
Отмечается, что для разработки данного оружия украинские оборонные предприятия заключили договор с компанией из Индии.
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Также на сайте рассказали, что новое электромагнитное оружие создает «мощное электромагнитное излучение», которое приводит к выходу из строя «радиоэлектронной аппаратуры».
Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины.