Луценко показал найденные под Одессой «российские ракеты»
Украинский генеральный Юрий Луценко заявил, что сотрудники правоохранительных органов страны нашли под Одессой контрабандные российские ракеты «земля-воздух» для ЗРК «Печора», сообщает »Украина.ру».
Луценко добавил, что найдены 36 ракет. Их планируется передать в ВСУ.
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«Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины», — подчеркнул Луценко.
Отмечается, что украинское правительство одобрило передачу ракет минобороны Украины.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко оценил возможность нападения Украины на другие страны.