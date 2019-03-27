Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушение

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана упал в Кызылординской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Казахстана.

Отмечается, что вертолет упал и полностью сгорел при неизвестных обстоятельствах.

По последним данным, на борту находились 13 человек.

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Кроме того, по предварительным сведениям, уже есть жертвы.

На настоящий момент выясняются обстоятельства крушения.

Ранее сообщалось, что в Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла.