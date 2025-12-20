Международная коалиция нанесла ракетный удар по ИГИЛ в Сирии

Al Hadath: международная коалиция ударила ракетами по ИГИЛ с базы в Сирии

Международная коалиция атаковала ракетами позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии с военной базы, которая находится в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что ракетные удары были нанесены с военной базы Аш-Шаддади по укрытиям террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

До этого газета The New York Times писала, что военнослужащие США приступили к нанесению ударов с воздуха по местам дислокации ИГИЛ на территории Сирии в ответ на теракт в центральной части страны, произошедший неделю назад. По данным журналистов, американские истребители и военные вертолеты атаковали десятки объектов ИГИЛ, включая оружейные склады.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры». Глава Белого дома отметил, что произошедшее в Сирии «было засадой». Нападение произошло в очень опасном районе страны, который полностью не контролируется войсками сирийских властей.

Ранее в Австралии установили связь одного из исполнителей теракта в Сиднее с ИГИЛ.