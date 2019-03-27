Песков ответил на вопрос про угрозу от противоспутниковой ракеты Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, видит ли Кремль угрозу в испытании противоспутникового оружия в Индии, передает РИА «Новости».

«Это вопрос к военным специалистам. Все-таки это не вопрос администрации президента», — ответил Песков

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На просьбу прокомментировать заявления военной разведки США о том, что Россия тоже успешно испытывала подобное оружие, Песков сказал, что «нужно обращаться к американской разведке».

«Американская разведка должна разъяснить, что они имеют в виду», — пояснил Песков.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, что индийские военные сбили спутник на околоземной орбите в рамках испытания антиспутникового оружия.