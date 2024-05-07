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Стало известно, куда большинство россиян ходят за продуктами

ИРПЭ: 73% россиян покупают продукты в федеральных торговых сетях

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Илья Питалев/РИА Новости

Большинство россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях (73%). Об этом свидетельствуют результаты исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), пишет газета «Известия».

«Мы видим, что федеральные ретейлеры уверенно держат пальму первенства потребительских предпочтений, предлагая покупателям не только более низкие цены, но и богатый ассортимент и развитую сеть магазинов», — отметил руководитель ИРПЭ Артур Гафаров.

Опрошенные выделили несколько основных критериев выбора места для похода за продуктами. В их числе — ассортимент, близость к дому, наличие промоакций и стоимость товаров.

До этого стало известно, что чаще всего покупали россияне на первые майские праздники. Высоким спросом пользовались бассейны (+94% год к году), мангалы и грили (+89%), а также рассада (+62%).

Ранее инфляцию в России на конец апреля оценили с помощью мармеладных мишек.

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