Армия Израиля зафиксировала пуск десятков ракет из сектора Газа

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Израильские военные заявили, что вечером 25 марта палестинские боевики из сектора Газа выпустили около 30 ракет по территории Израиля. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

По словам представителей израильской армии, военным удалось перехватить часть запущенных ракет. Отмечается, что «подавляющее большинство» достигших Израиля ракет взорвалось на «открытых территориях».

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Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.