Армия Израиля зафиксировала пуск десятков ракет из сектора Газа
Израильские военные заявили, что вечером 25 марта палестинские боевики из сектора Газа выпустили около 30 ракет по территории Израиля. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).
По словам представителей израильской армии, военным удалось перехватить часть запущенных ракет. Отмечается, что «подавляющее большинство» достигших Израиля ракет взорвалось на «открытых территориях».
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Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.