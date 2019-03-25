National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе

Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Журнал упоминает доклад вашингтонского Центра стратегического и бюджетного анализа под названием «Усиление обороны восточной границы НАТО». В нем говорится, что помешать вторжению России в Прибалтику поможет укрепление военной мощи Польши, а также усиление американских войск в стране. В обороне Польша является ключом к защите Восточной Европы, указывает издание.

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Авторы доклада признают, что Россия может захватить часть балтийских государств, например, Эстонию, Латвию и Литву, прежде чем НАТО начнет реагировать. Такая ситуация загонит Североатлантический альянс в ловушку. Последствия проигрыша даже ограниченной войны с Россией на европейском континенте могут оказаться «фатальными» для сплоченности НАТО, говорится в материале.

Остается вопрос, как сдерживать вторжение и как на него реагировать, однако в них география не на стороне НАТО, считает NI. Российские базы и укрепление располагается вблизи балтийских государств, у западных границ России. А силы НАТО в основном находятся в Западной Европе и Соединенных Штатах. Поэтому российские ракеты смогут загнать сухопутные, воздушные и морские силы НАТО вглубь Западной Европы и Атлантики.

Тем не менее, идея усиления вооруженных сил США в Польше вызывает вопросы. Если одной американской бригады недостаточно для сдерживания России, будет ли какое-то более эффективное подразделение, задается вопросом журнал. Кроме того, учитывая ситуацию в экономике, переоборудование польских военных под западные стандарты было бы дорогостоящим планом, заключает издание.