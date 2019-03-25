Экс-сотрудник СБУ раскрыл механизмы фальсификации на выборах на Украине

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, с 2014 года работавший на российские спецслужбы, анонсировал подготовку фальсификаций на предстоящих выборах украинского президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, СБУ является структурой, подконтрольной президенту страны Петру Порошенко. В каждой территориальной избирательной компании будут находиться несколько сотрудников СБУ, которые будут охранять результаты голосования, а также доставят их в ЦИК.

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«…хочу обратить ваше внимание, что электронная система «Выборы» для голосования она находится под контролем департамента компьютерной и информационной безопасности СБУ», — сказал Прозоров.

Ранее Прозоров заявил, что многие лидеры и боевые командиры самопровозглашенных ДНР и ЛНР были устранены украинскими спецслужбами.