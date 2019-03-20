Украинские самолеты пролетели с полной боевой нагрузкой над Азовским морем
Украинские истребители и штурмовики с полной боевой нагрузкой полетали над Азовским морем. Об этом сообщает RT со ссылкой на минобороны Украины.
Отмечается, что украинские ВВС провели учения в небе над акваторией Азовского моря.
«МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты... прикрывая с воздуха корабли ВМС Украины ВС, которые вышли в поход», — добавили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко пригрозил России украинской авиацией.
Также Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций.