Украинские самолеты пролетели с полной боевой нагрузкой над Азовским морем

Украинские истребители и штурмовики с полной боевой нагрузкой полетали над Азовским морем. Об этом сообщает RT со ссылкой на минобороны Украины.

Отмечается, что украинские ВВС провели учения в небе над акваторией Азовского моря.

«МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты... прикрывая с воздуха корабли ВМС Украины ВС, которые вышли в поход», — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко пригрозил России украинской авиацией.

Также Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций.