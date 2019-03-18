В Южной Корее случайно запустили противовоздушную ракету

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи сообщили о случайном запуске противовоздушной ракеты класса Cheongung с военной базы в 85 км от Сеула, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап».

Представитель корейских ВВС отметил, что ракета средней дальности была ликвидирована в воздухе по протоколу самоуничтожения.

Реклама

«Информации о жертвах и разрушениях [от взрыва] пока не поступало», — сказал представитель.

Он добавил, что корейские военные сформировали оперативную группу, чтобы выяснить причины инцидента.

Ранее сообщалось, что Сеул следит за возможностью ракетного пуска в КНДР.