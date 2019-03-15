Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы нашли снаряд, который, предположительно, относится ко времени Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя в экстренных службах столицы.

По его словам, снаряд был обнаружен рабочими при проведении строительных работ.

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Он добавил, что место обнаружения снаряда оцеплено, также туда уже прибыли саперы.

Ранее сообщалось, что в Москве на территории храма нашли снаряды времен войны.