Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы нашли снаряд, который, предположительно, относится ко времени Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя в экстренных службах столицы.
По его словам, снаряд был обнаружен рабочими при проведении строительных работ.
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Он добавил, что место обнаружения снаряда оцеплено, также туда уже прибыли саперы.
Ранее сообщалось, что в Москве на территории храма нашли снаряды времен войны.