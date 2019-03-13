Луценко пожаловался на ФСБ из-за перекрытия поставок деталей для украинских ракет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ России ограничила поставку комплектующих для украинской военной техники по контрабандному каналу, передает ФАН.

Луценко рассказал, что Украина разработала новейшие ракеты, а российские детали и запчасти закупались с помощью контрабандных схем.

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«Новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе потому, что «Укроборонпром» закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», — добавило Луценко.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал сообщения СМИ о контрабанде запчастей украинскими оборонными предприятиями свидетельством того, что Киев зарабатывает «на крови».

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о контрабанде запчастей для военной техники Украины